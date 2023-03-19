百香果有著酸甜濃郁的口感，是不少人喜歡的水果，台大生物產業學系講師洪泰雄表示，百香果是營養豐富的水果，它含有多種維生素和礦物質，例如維生素C、鉀等，可降血壓、抗發炎，且是低升糖指數的水果，可維持血糖；另因它富含多酚類化合物，可抗氧化、預防心血管疾病及癌症等慢性病發生。

洪泰雄在其臉書表示，百香果是一種含有豐富營養的水果，含有多種維生素和礦物質，例如維生素C、維生素A、鉀、磷、鎂等，並富含膳食纖維和多酚類化合物，因鉀可控制血壓、維生素C具抗發炎、增加免疫力的功能。

他並表示，研究證實，百香果中的多酚類化合物可抗氧化、抗發炎，有助於預防心血管疾病、癌症、糖尿病等慢性疾病的發生。

此外，除了是低升糖的水果外，百香果還含有一些特殊成分，例如酸性果膠和番石榴酸，可抑制人體對葡萄糖的吸收，進而降低血糖水平，有益於控制糖尿病、減重、降低膽固醇，進而促進心臟健康。

但洪泰雄也提醒，有些人對百香果過敏應避免食用，此外，對某些服用某些藥物的人而言，吃百香果前最好做過敏原檢測，以避免藥物與百香果間的相互作用，例如抗生素、降壓藥、鎮靜劑等藥物。