319槍擊案有新證據？ 呂秀蓮點名「他」說清楚 @ChinaTimes ​

前副總統呂秀蓮昨受訪表示，319槍擊案將屆滿19年，當時擔任刑事局長的新北市長侯友宜應說明清楚，侯今（19）日回應，319槍擊案經過調查，所有事實已完整呈現。但呂秀蓮今受訪時，則強調當時宣布的結果大部分民眾都不信，侯仍有必要說清楚。

侯友宜今表示，319槍擊案經過檢察官、調查局以及所有情資單位的調查，也經過司法單位，把所有的事實完整呈現給國人進行說明；他也說，相關的資料、人證物證都還在，歡迎大家用專業、科學的方式來檢驗。

呂秀蓮今舉辦「北區民間國是會議」，會前有媒體問及，319槍擊案當年可能造成前副總統連戰與新北市長侯友宜出現心結，會不會造成深藍勢力明年不支持侯友宜？她回應，這部分她不清楚，要有真相再說，但現在319槍擊案情況不明，一是案情部分，二是當年侯友宜主導了整個專案，花很多時間，但最後宣布的結果其實大部分的民眾都不相信，「所以這個部分若侯友宜如果要競選總統，的確有必要說清楚講明白」。