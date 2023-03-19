職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮，不僅長相甜美可愛且擁有魔鬼身材，在球場上開朗賣力應援的模樣，更吸引台日兩地大批粉絲追隨，比林襄更早受到日本粉絲關注，而先前獲選「經典女孩」的她人氣也再創高峰，日前她於社群宣布第二張寫真專輯《QUNing》日版數位版終於要在日本上架，她更加碼釋出超性感床照，引發上萬粉絲暴動。

峮峮今（19）日IG宣布「我的第二張寫真專輯《QUNing》日版數位版終於在日本交貨啦」她透露，這次的寫真專輯是由演員林予希掌鏡，以女性視角捕捉她進入三十歲後的各種面貌，因此峮峮相信「這是一部不僅會被男性喜歡，也會被女性所喜歡」。

除此之外，更隨文附上她穿著白色透膚睡衣躺在床上的性感照，胸前Ｕ字型的剪裁設計讓她的好身材一覽無遺，加上她單純清透的眼神，讓台日粉絲直呼「超甜美性感」、「真的～女生也會喜歡」、「好漂亮的峮」、「超美的峮峮」、「這才叫香」、「太太太可愛惹好正」，更有不少日本粉絲在推特上轉發。

事實上，峮峮近日傳出有意轉型推出啦啦隊，並加入柯震東旗下的「禾豐九路」，對此，峮峮的經紀人出面否認關於峮峮要從中信兄弟啦啦隊出走的消息，也表明峮峮從未接觸其他領域經紀公司，而峮峮也轉發經紀人發文，並無奈寫下「為什麼要亂說話」。