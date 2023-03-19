一名女網友住在鄉下，住在市區的婆婆不斷勸她把兒子戶頭遷到市區，讓祖孫能一起同住，也有較好學區，但她不肯，後來婆婆就到處講她壞話，某次她在婆婆家附近買肉圓，老闆娘發現兒子穿的制服和別人不同，直接怒罵她「你不聽你婆婆的話！你這個人不好啦！妳這樣不對啦！」她也氣到再也不去消費。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的婆婆希望她的兒子搬到市區與婆婆同住，要求把孩子戶籍遷到市區，但她不願意，婆婆就不斷向左鄰右舍說她壞話，某次她到婆婆家附近的肉圓店，老闆娘發現她身旁的兒子沒有穿附近學校的制服，好奇關心後，她回應他們家不在這，所以沒有讀這邊小學。

沒想到肉圓店老闆娘得知後開始怒罵原PO「你不聽你婆婆的話！你這個人不好啦！妳這樣不對啦！你不對啦！」，原PO傻眼解釋在鄉下讀小學比較方便接送，但對方仍聽不下去，直言「妳不對啦！這就是妳不對了！」原PO最後一怒之下再也不去該店買肉圓，酸說「祝她生意興隆」。

其他網友留言「管真多，又不是她的孫、要唸哪她沒資格管」、「叫她婆婆自己再生一個啦」、「又不是他的事，歐巴桑都這樣」、「住海邊喔！？管這麼寬」、「這老闆真不會做生意！要是我一定跟妳說、對啦！妳這樣做就對了」、「直接去google評價送她一顆星」、「街坊鄰居中，這種人很多，自以為是正義超人，其實是雞婆魔人」、「妳婆婆肯定是全包了她們家的肉圓喔」。