周二（3/21）就是春分，《搜狐網》命理專欄分享，生肖兔、馬和虎的人在春分後將好運臨門，不但事業獲得突破，財運也跟著上漲，能夠逆襲翻身，擺脫之前的壞運氣。

▎生肖兔

生肖兔聰明能幹，很有自己的主見，總會把份內的事情做好，並且樂在其中，以愉快自在的心情完成工作。春分後，生肖兔吉星高照、好運臨門，運勢有向上走的趨勢，事業得到突破，有望財運亨通、逆襲成功，生肖兔只要保持平常心、看淡得失，就能收穫滿滿。

▎生肖馬

生肖馬個性務實，追求簡單的美好，不會好高騖遠或虛張聲勢，但面對困境時也不會輕易屈服。春分後，生肖馬有吉星庇佑、好運不斷，事業也跟著突飛猛進，有望逆襲翻身，之後的生活也可以過得越來越輕鬆，藉由之前打下的基礎獲得財富。

▎生肖虎

生肖虎特立獨行、喜歡挑戰，但絕不會因此自亂陣腳，憑藉出色的實力，始終保持著自己的節奏。春分後，生肖虎吉星歸位、好運當頭，不但事業蒸蒸日上，連帶財運也跟著變好，只要凡事都保持循序漸進的方式，生肖虎就能朝著目標順利前進。