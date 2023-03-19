陳姓男子衝到銀行要匯款救女兒，警方跟銀行員苦勸，他才知是假綁架的詐騙手法。（翻攝畫面）

台北市警中山分局日前接獲銀行通報，有客戶臨櫃要匯款大筆款項，疑似遭詐騙。長春路派出所員警趕抵，發現陳姓男子接到「假綁架」的詐騙電話，誤以為他遠在日本的女兒被擄走，急著要匯款新台幣160萬元贖人。警方聯繫上陳的「正牌女兒」，確認她人平安，一切均是詐團的話術圈套，才讓陳男鬆一口氣，也保住了160萬。

中山分局長春路派出所員警10日下午1時許接獲轄內銀行來電報案，稱有客戶疑似遭詐騙需要警方協助，員警到場後了解為著急的陳姓男子表示，自己的遠在日本的愛女遭綁架，且不斷揮手拒絕警不協助，不願向警方透露任何訊息。

在員警及銀行員苦口婆心下，陳男才卸下心防，原來是陳男接到一通電話誆稱愛女遭歹徒挾持，需匯款160萬元才能贖回女兒，而在電話的另一頭也聽見極似女兒的呼救聲，陳男擔心女兒遭遇不測，愛女心切才急著跑到銀行要匯款贖人。

經員警協助當事人連繫女兒及同在日本的母親，果然女兒在電話裡表示自己並無發生意外，一切平安，陳男才驚覺自己遭到詐騙，警方成功攔阻險遭詐騙的160萬元款項。員警也勸陳男，「詐騙電話真的很多，下次遇到這種的，一定要先向親友查證，不要慌張就先匯款。」

中山分局呼籲，若民眾接獲電話稱親友遭綁架，請保持冷靜，可110報案請警方協助查證或165反詐騙諮詢專線，並直接聯繫當事親友及其所屬學校、公司以查明真偽。