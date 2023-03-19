李翊君演唱弦樂版〈苦海女神龍〉，令人驚艷。（公視提供）

療傷天后辛曉琪演唱動畫《風中奇緣》中文版原聲帶。（公視提供）

辛曉琪（中）特別帶來出道36年來珍藏的音樂寶藏。（公視提供）

曾寶儀與Lulu（黃路梓茵）主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》播出本季最後一季，特邀雙聲帶天后李翊君與療傷天后辛曉琪，到姐妹小屋唱聊音樂人生。出過數十張專輯的她們，特別帶來人生的第一張及重要的專輯，喚起主持人滿滿的回憶殺。

節目上，李翊君特別演唱2年前為演唱會特別編曲的弦樂版〈苦海女神龍〉，Lulu跟曾寶儀說這集是她與媽媽的夢想成真集，也是第1次見到自己跟媽媽的偶像李翊君本人、親耳聽她唱歌，「而且我媽年輕時跟翊君姐長得很像，她還會招牌的撥頭髮動作。」

李翊君分享當年歌手形象與演唱歌路的掙扎，談起女兒香奈兒（王敏淳）進演藝圈的擔心，曾寶儀也語出驚人地表示父親曾志偉非常反對她入行，「他很清楚這一行很辛苦，光鮮亮麗的背後，其實遠你想像中的要付出很多。其他行業都是一路慢慢高昇，然後退休，只有這一行再怎麼紅，你總會有一天看著自己，然後再見。」

李翊君點點頭深有同感，「我真心覺得，不希望女兒走這行，但她想走我只能支持，祝福她。」

另外，辛曉琪很久沒有錄製電視歌唱節目，她特別帶來

出道36年以來的音樂藏寶盒，裡頭收藏了許多珍貴的影音產品。曾寶儀說，當年聽到辛曉琪出的第二張專輯《在你背影守候》後，立馬被圈粉。辛曉琪更帶來曾寶儀錯過的第一張專輯《寂寞的冬沸點》黑膠唱片與難得一見的卡帶，引來曾寶儀與Lulu的一陣驚呼。該集於今（19日）周日晚間9點在於公視播出。

百寶箱中，還有辛曉琪第一次幫迪士尼公主寶嘉康蒂（Pocahontas）配音的動畫《風中奇緣》中文版DVD，及演唱的中文版原聲帶。善長美聲演唱的辛曉琪說，「這是當流行歌手後第一次很不一樣、很難得的經歷，十分開心。歌曲以像音樂劇的方式呈現，自己很愛。」曾寶儀也補充說：「迪士尼慎選合作對象，跟迪士尼合作需要通過層層關卡，真的十分不容易。」