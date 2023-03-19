南韓超夯女團BLACKPINK於昨（18）日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會，讓全台歌迷陷入瘋狂，現場湧入4.5萬人入場，吸引不少台灣藝人化身「BLINK」（粉絲暱稱）前往朝聖。而隨著4名成員的人氣在台暴漲，亮麗的外貌也引不少粉絲好奇她們過去到底是什麼模樣，有網友就挖出她們先前曾在節目中及網路上公開的「兒時照」瞬間萌翻眾人。

BLACKPINK出道多年，憑著成員們甜美的外表與堅強的舞台實力，擄獲全球粉絲的心，而隨著她們知名度不斷暴漲，知名串流平台NetFlix也曾在2020年公開有關於她們的紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》，內容涵蓋BLACKPINK自2016年爆炸性亮相以來的四年記錄，其中包含她們訓練期間的影片，以了解她們幕後的辛酸血淚以及成員們的成長背景，節目中也公開了4人兒時的模樣。

只見照片中，由上到下、由左至右分別是Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，可愛又清純的模樣萌翻一票網友，紛紛大讚「她們真是從小美到大」、「小時候就這麼可愛長大當然不會差」、「寶貝們真可愛」、「珍妮太萌了」；另外，網路上也流傳了許多Jisoo和Lisa的其他兒時照，同樣受到網友們的讚賞。

애기지수 사진 찍을 때마다 입 아 벌리고 있는 것도 너무나 얼딩ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/gDp8aN21mJ — 🐶 (@bb0yaaa) January 2, 2022