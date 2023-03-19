白河馬家的高麗菜園少噴灑農藥，高麗菜表面有蟲咬痕，賣相不好卻較天然。（馬迎源提供／程炳璋台南傳真）

南區大忠里長許智雄網路得知，自掏腰包購買整車的高麗菜，分送里民。（許智雄提供／程炳璋台南傳真）

南區大忠里長許智雄向白河阿嬤購買高麗菜，一晚就被里民取光。（許智雄提供／程炳璋台南傳真）

白河區紹安里馬家有片2甲多的高麗菜園，由馬家阿嬤與兒子馬迎源一起耕種養家，數月前與中盤商口頭約定契作6萬多顆高麗菜，因市場價格崩盤，竟遭惡意棄單，阿嬤打算將6萬顆高麗菜絞碎當肥料，外孫女代阿嬤在臉書發文自救「每顆10元自採」，引爆網友響應，3天賣掉7成。

白河馬家有2甲多土地種植各類蔬菜，去年高麗菜的市場價格好，馬家阿嬤日前與菜販口頭約定，以每分地3萬8000元的契作代價，種植高麗菜，並先支付些微訂金。

不料高麗菜最近市場價格慘跌，菜販認為光運費都不敷成本，直接落跑惡意棄單，馬家阿嬤與兒子馬迎源看著田裡的6萬多顆高麗菜求助無門，心中有被中盤商宰割的感覺。一氣之下打算直接將整片高麗菜絞碎當肥料，評估損失至少十多萬元。

馬家外甥女李羿慧擔心阿嬤血本無歸，勸舅舅先在網路賣賣看，3天前在自己臉書發文，提及外婆務農之餘，還要照顧2個外孫女，十分辛苦，以「自採每顆10元」賠錢賣，並稱「沒灑農藥，抱歉賣相不好」，盼網友踴躍到馬家採菜，順便推薦從小遊玩的白河私房景點，包括林初埤木棉花道、小南海風景區吊橋、傍晚看夕陽在田間漫步，提供網友當一日出遊行程。

李女發文引爆網友響應，有民眾透過電話下單大量購買，捐給弱勢單位或寺廟，馬家的高麗菜3天來已買掉7成。南區大忠里長許智雄透過臉書看見後，1次購買500顆，整車運到社區免費分送里民，一晚就被取光。他認為做善事不必計較，並將臉書《白河馬家》提供給朋友訂購。