新加坡音樂家陳靈今年在台演出作品《龍族女兒不流淚》，在11日演出結束後，出現一名特別嘉賓上台獻花，是雲門舞集創辦人林懷民，陳靈表示，她和林懷民已經有40年不見了，這次有機會再到台灣演出，才能再見面，是一段難得的緣分。

陳靈上一次來台是42年前，和42年前來台時不一樣，當時她是演奏整場古典音樂曲目的鋼琴家，這次她是一位藝術家、一名演員，同時也是音樂家和玩具鋼琴演奏家，將演出結合音樂、劇場的作品《龍族女兒不流淚》。

陳靈笑著說，人生的際遇真的很有趣，「上一次來台灣的時候，兩廳院還沒有蓋好，這次再來，我是以劇場藝術家、玩具鋼琴演奏家的身分前來，參與這個享譽國際的台灣國際藝術節演出。」

這部作品是獻給她的恩師約翰．凱吉，以及她的母親，同時她也將折磨她的強迫症轉化為創作，她表示，「如果要用一句話概括這部作品，我會說這齣戲就是描述我怎麼受到苦難，進而變成藝術的作品。」

陳靈表示，她希望透過這部作品傳達給觀眾，「假如人生有類似的問題，或是有其他令你們感到苦惱的問題，要相信自己，不要放棄，你的人生還是可以成就某事。」

陳靈出生於1945年，她來自新加坡，是茱莉亞音樂學院第一位獲得博士學位的女性。1981年她和美國當代音樂大師約翰．凱吉相識，凱吉啟發了她對音樂的觀點，使她對於實驗性的音樂充滿興趣，她也是世界上首位專業的玩具鋼琴演奏家，提升玩具鋼琴演奏的藝術性，使玩具鋼琴成為正規的演奏樂器。