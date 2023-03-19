台南山上花園水道博物館常有各種鳥類、小動物現蹤，工作人員見怪不怪，不過，昨天卻發現1 隻右腳疑遭捕獸夾夾斷的夜鷺佇立在生態池旁，館方緊急救援，將夜鷺送到動物醫院救治，由於夜鷺右腳已失去功能且相當虛弱，將先照護觀察，再決定後續處理方式。

館方表示，工作人員昨天在園區生態池附近發現這隻夜鷺，由於生態池剛整修完畢，放養不少魚類，原本擔心魚兒被夜鷺吃掉，於是驅趕夜鷺，卻只見夜鷺緩慢移動，這才發現牠似乎站不穩，懷疑可能受傷，於是以網子將夜鷺誘捕後，赫然發現左腳居然呈現齊頭式斷裂。

館方人員立即通報台南市野鳥學會，並將它送到動物醫院救治，初步判斷懷疑夜鷺遭野外陷阱或捕獸夾傷。台南市野鳥學會指出，近年來鳥類救傷通報，以車禍、遭動物攻擊，或是食物來源不足（食物中毒）等居多，在市區也常發現被黏鼠板所困的鳥類，但陷阱和捕獸夾相對少見，不過，這些物品對鳥類造成的傷害都非常嚴重，呼籲民眾發現鳥類受傷，盡快通報相關單位，看到捕獸夾等設施也可通報1999。

館方指出，近來園區內不但發現五色鳥築巢，還有大冠鷲親子飛翔、朱鸝、黃鸝及翠翼鳩現身，但卻是園區首度發現受傷的鳥類，由於園區內並無可能造成鳥類受傷的設施，研判是在外面受傷後飛入園區，擔心斷掌夜鷺無法覓食，希望送醫後能夠給牠最妥適的照顧。