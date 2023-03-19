由知名動漫《七龍珠》為題材製作的集換式卡片遊戲「七龍珠英雄」在台灣迎來上市2.5周年，台灣代理商「世雅育樂股份有限公司」特別舉辦「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」，日前於全台28個場所舉行預算後，從千位玩家中篩選出56位參賽者，於18至19日舉行總決賽。

七龍珠英雄」是一款以七龍珠為主題，結合專用遊戲機台的卡片遊戲。（吳松翰攝）

首日由「小學生以下組」打頭陣，再由「混齡組」進行比賽，首日決賽賽事激烈，最後由11歲的小玩家白承玄、8歲的楊其諾、10歲的古永歆分別那下冠亞季軍，大賽現場吸引許多家長、資深玩家到場觀戰，且主辦方還特別邀請知名遊戲賽評「蛋蛋」現場進行賽事解說，宛若電競風格的對戰氛圍，讓不少玩家看得十分精彩。

來自台南的Vincent特地向學校的運動會請假，至台北參加「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」。（吳松翰攝）

「七龍珠英雄」是一款以七龍珠為主題的卡片遊戲，共有逾千張卡牌樣式，每季還會推出新卡牌系列，此次決賽的獎勵非常豐厚，參加者不僅有遊戲的限定卡片組合，冠亞軍還可以獲得全台灣只有數張的超限量燙金卡片以及獎盃。首日的決賽相當激烈，在5戰3勝的賽事中，冠軍白承玄率先搶下2勝，原以為勝券在握，但對手楊其諾不屈不撓在第3戰扳回一城，兩人甚至在第4局陷入纏鬥，真的不到最後一刻無法分出勝負。

冠軍白承玄小朋友與爸爸合影。（吳松翰攝）

由於遊戲的複雜性，因此玩家年齡層跨度大，不少家長是與小孩同樂，如來自台南的郭先生自己本身很喜歡動漫《七龍珠》，兩位孩子Vincent、Josh又剛好對電玩有興趣，因此父子三人便經常在假日至機台練習，帶孩子放鬆的同時也促進親子交流，郭先生更透露18日當日其實是兩位孩子的運動會，但由於早先在南部拿下冠軍後，才得以進軍總決賽，兒子認為這件事情比較重要也難得，且打比賽的過程中其實也能夠順便帶著家人們出門走走，一舉數得。

「小學生以下組」冠軍的白爸爸等，則表示「這遊戲可以讓小朋友提早體驗到人生有成果失敗，都要靠很多努力練習。」且不少玩家皆會一起遊玩、練習、討論戰術，更表示賽後將會與現場多位小選手們一起慶功，也能幫助孩子、家長交到新朋友;且不少資深玩家在現場也不吝於向新手玩家教學。

世雅育樂表示，目前全台約有550個機台，在台灣平均半年會舉辦大型賽事，品牌希望透過定期賽事的舉辦，吸引更多的玩家參與，同時也希望透過舉行「小學生以下組」的方式，增進家長與小孩的互動，未來也將會持續更新和優化比賽內容，期望今後為玩家帶來更多的驚喜和挑戰。