藝人丫頭（詹子晴）18日晚間和好友瑤瑤（郭書瑤）一同前往BLACKPINK演唱會追星，結果前方白衣男子和細肩馬尾女站起來擋住後方觀眾也不管，還在Instagram開直播，丫頭與郭書瑤好聲勸坐下都遭嗆聲閉嘴，惡劣的態度讓丫頭氣得直呼：「被兇得莫名其妙！」

丫頭18日在看完BLACKPINK演唱會後，上傳一張照片，可見前方穿著細肩帶、綁著低馬尾的女子高舉手機在Instagram直播，擋住了前方視線，因此後方觀眾也逐漸站起來後，丫頭只好跟著站起來。

詹子晴發文抱怨有兩位狂熱粉絲擋住視線，導致後面觀眾看不見。(圖/詹子晴 IG)

不過，還是有很多身高矮小的小女孩會看不見，丫頭便出聲請該名女子坐下，怎料對方卻回「SHUT UP（閉嘴）」，不只如此，該名女子還直播了好長一段時間，無奈被兇的丫頭也只能透過限時動態抱怨：「被兇得莫名其妙」。

郭書瑤也發文稱被其他粉絲嗆聲。(圖/郭書瑤 IG)

事實上，郭書瑤也發了三則限動提到勸前方白衣男子坐下，反而被嗆「三小」的事情，她呼籲「看演唱誰都想站著跳，但場地安排座位，就是要讓大家看得見表演，雖然主辦方沒有管制，但希望大家能將心比心。」另外，她還在該則限動補充道：「PS.有叫他們坐下，但被回了一句：三小，對不起後面的朋友，我盡力了。」