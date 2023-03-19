《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（18）日在網路節目《董事長開講》公布2024年總統大選最新民調，結果顯示副總統賴清德的支持度，勝過新北市長侯友宜與台灣民眾黨主席柯文哲。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，雖引起不少鄉民擔憂，但也有人提到，曾代表民進黨角逐台北市長但落敗的前衛福部長陳時中，最初民調同樣很高。

根據《美麗島電子報》該民調顯示，若2024是賴清德、侯友宜、柯文哲皆參戰的三腳督局面，三人的支持度分別為賴41.4%、侯29.0%與柯17.6%；而若對戰組合改為侯、賴對決，賴的支持度為48.1%，勝過侯的38.3%。

對此，雖有許多鄉民感到憂心，但也有不少人對這結果不以為然，「侯友宜正式宣布參選前，他的民調數字很難高起來」、「陳時中民調剛開始也是很高的」、「支持藍白合的人，最終還是會棄柯保藍」、「目前政黨輪替氛圍還是很強，民進黨太爛」。