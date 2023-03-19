前副總統呂秀蓮催生的「北區民間國是會議」於今（19）日舉行，中研院歐美所研究員林正義在會中表示，美國總統拜登（Joe Biden）只知道把台灣變刺蝟，長期看來，對台灣的發展並不利。

林正義指出，雖然國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮日前前往AIT（美國在台協會）的華盛頓總部，已算小有突破，但台美間仍存在許多限制，且去年9月美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也強調，美國對台灣主權並無特定立場，從未改變「一個中國」原則。

另外，林正義提到，2014年大陸於南海填海造陸時，美國的反應並不積極，這顯示大國有許多重要事務，台灣則是把許多兩岸間的小事鬧大。

「大國也會犯錯！」林正義說，自己一直提醒拜登政府，台灣戰機每天都得消耗許多油料及飛行員的精力，但拜登只會在台灣儲存彈藥，把台灣變成刺蝟，卻不把真正重要的軍機和戰艦賣給我們，長期看來不利台灣的發展。