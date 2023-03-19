民進黨去年連輸多場選舉，親綠側翼也成為被檢討的對象，立委王婉諭18日進一步痛批，民進黨執政七年來把「抗中保台」當口號，到處把表達不同意見的人通通抹紅，這種情緒勒索的做法只會弄臭抗中保台，這也是民進黨最讓人失望的地方。

王婉諭昨發文表示，應從內政上開始讓人民對生活有希望，對未來有期待，才更能加強社會團結，一致對外捍衛主權。而推動社會前進的進步價值，照顧好社會大眾的生活需求，才能讓所有人願意為了更好的明天，團結抵抗當下的侵略，「這股藏在每個人心中的嚮往，就是台灣最強大的武器，就是台灣最重要的國防」。

她話鋒一轉，表示這幾年隨著貧富差距擴大，社會中的相對剝奪感越來越強，既得利益者與常民大眾雖然在一個國家，卻分裂成兩個世界。當民眾覺得生活很苦，過一天算一天，怎麼有辦法付出更多心力、做更多事情去保衛台灣？

她認為，當一個媽媽不必與車爭道，可以安心的推著推車、帶著孩子走在人行道上，當年輕人租得到、買得起房子，當受薪階級能夠分享到經濟成長的果實，當人民對未來有希望，這個國家就會越來越強大，越來越有能力讓侵略者不敢越雷池一步。

王婉諭指出，為保台而抗中是台灣主流民意，然而台灣人民厭惡的是把「抗中保台」當口號，實際上官商勾結、掏空台灣的政客；台灣人民厭惡的是把「抗中保台」當成忠誠檢查的符令，把表達不同意見的人通通抹紅貼上標籤。

王婉諭強調，這些情緒勒索的作法無助社會團結，只會弄臭「抗中保台」，降低國家正常化的正當性，而這也是民進黨執政7年來，最讓人失望的地方。

王婉諭說，過去民進黨高舉進步價值拿下政權，黑金政治、靠攏財團、放任炒房、大撒幣大綁樁卻成了民進黨的現在進行式。當其他黨派與民進黨發生衝突、意見相左時，有些綠營支持者卻動輒扣帽子，認為在對岸威脅下談內政問題、強力監督執政黨就是中共同路人。

王婉諭最後表示，她真心認為這種製造內部敵人的行為，是利用抗中保台謀取政治利益，實則傷害台灣。