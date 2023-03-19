蔡依林演唱會門票示意圖。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年巨星輪番開唱，購票需謹慎！年初流行天后蔡依林台北小巨蛋開唱，一票難求，許多人在網上高價求票。32歲胡姓男子因欠前同事25歲陳姓男子錢，見網上求票風潮，靈機一動誆稱手中有票急售，再請歌迷匯錢至陳男帳戶，營造還錢假象，歌迷匯款後遲遲未收到票，驚覺受騙報警。警方循線日前將胡男、陳男逮捕，陳男否認犯案，據悉，共19人遭詐，不法所得約10萬元，全案依詐欺罪送辦。

今年初蔡依林「UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋開唱，當時門票開賣秒售罄，許多歌迷見買不到票，於是上網高價求票，希望能目睹偶像風采。

當時有暱稱「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、「PetersWang」、「陳新昊」、「一生一世愛著你」等匿名帳號賣家向歌迷傳訊息，誆稱手中有票急售，願以優惠價格賣出，歌迷們信以為真，紛紛向對方提供的帳戶匯款，但匯完款後，卻遲遲拿不到票，也連絡不上對方，才驚覺遭詐騙報警。

高雄市刑事警察大隊透過165獲報，循線下追查，得知匿名賣家疑同一人胡男，於6日前往新竹某網咖，將胡男逮捕，當時他還在網路上搭訕歌迷行騙；並查出帳戶為陳男所有，通知陳男到案說明。

據了解，胡男曾從事保全業，當時與同事陳男有債務關係，胡男上網發現有許多人在求票，於是靈機一動，先請陳男提供名下帳戶，再主動傳訊息給歌迷，被害歌迷將錢匯入陳男帳戶，營造還錢假象。

據了解，約有19人受騙，遍及學生、上班族新鮮人，損失金額約10萬元，其中有上班族更是買了4張票，被騙了9400元。而陳男否認犯案，全案依詐欺罪移送法辦，警方仍持續釐清是否有其餘被害人。