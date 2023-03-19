國民黨總統候選人懸而未決，引發基層焦慮，熱門人選除新北市長侯友宜外，外界也多次勸進台中市長盧秀燕。盧秀燕接受媒體專訪時表示，自己對選總統並沒有起心動念，呼籲政治人物進退要說清楚，引發名嘴贊同。盧秀燕今天受訪再次強調，這段時間非常感謝大家的勸進跟鼓勵，要再次強調沒有起心動念，選總統「沒有打算」，搭配副總統「更不會」。

盧秀燕接受媒體專訪時對外界勸進她選總統一事再度鄭重表態，表示自己沒有起心動念，更呼籲國民黨要團結，台北市大安區立委擬參選人羅智強在臉書上表示，盧秀燕市長，以身作則，做到了成全。絕對夠資格、有份量選總統的她，願意當在野的後盾，不選總統，成全別人。國民黨，需要更多的盧秀燕；國民黨，需要更多的成全。謝謝盧秀燕市長。

名嘴羅友志也說，盧秀燕明明是王者，卻願意缺賽，把第一留給想要的人。當今國民黨，「進的人」義無反顧，選民卻不屑一顧，「該退的人」意在言外，吊盡胃口。還有人「不退不進」，搞得滿盤皆輸。更不用說，能說議題的候選人，在國民黨選舉裡面，早就是鳳毛麟角；學民進黨出征、套頭，卻不知道六成的中立選民，要的是民生跟安全。盧秀燕，謝謝市長讓我看到這段亂流後，台灣的晴空萬里，原來在您身上。