吳淡如第一次在條通酒吧獻出處女秀。（BAR NiNE 提供）

台劇《華燈初上》以條通為背景拍攝後，吸引不少人想一窺條通酒店的神秘面紗，知名主持人吳淡如、條通女王席耶娜、青雲畫廊藝術總監李宜洲GARY攜手於下月1、2日舉辦「好男好女逛條通」的系列講座。第一次參與在條通酒吧舉行的講座，吳淡如說：「主要是為了幫朋友席耶娜，因為她以前做直銷欠了80多萬，現在已經滾到2千多萬。」

吳淡如屆時將分享日本房地產投資心法，像是買房動物經濟學理論，或是日本不能買的房子跟不能買的價錢，以及分享怎麼用G D P來投資房子。她2010年在日本投資時的報酬率高達8至9％，那時資金成本不到1％，現在資金早已回本。

除了投資房地產，吳淡如對於藝術品也有獨到眼光，強調不要只想著要投資賺多少錢，「雖然我是個俗氣的商人，但是我並不想用這樣的方法看藝術。要掛在我家房子，一定要是我喜歡的，如果他很貴而我不喜歡，那也沒用。」

因此這次除了講座外，同步也在活動現場BAR NiNE販售她珍藏的村上隆的版畫作品。吳淡如之前在日本開公司，地點就在村上隆的藝廊旁邊，所以經常上門光顧，大約收藏30多張，目前一幅作品市價約10萬元以上，這次6折出售，分享給喜歡版畫的收藏家。

好男好女逛條通活動將於4月1日至4月5日舉行，除了吳淡如外，還邀請怪咖系列紀錄片總監「朱詩倩」導演參與講座，活動網站請參閱：https://sienabar9.cashier.ecpay.com.tw/