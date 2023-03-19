AcQUA源少年將於3月25、26日舉辦音樂會。（LiTV、種子音樂提供）

「AcQUA源少年」成員李秉諭（貢丸）、黃莑茗、林毓家（家家）與盧佾暘，透過比賽淬煉，漸漸從稚嫩青澀變成獨當一面，面對現在工作越來越繁忙，這段日子他們成長不少，莑茗與盧佾暘覺得自己進步最多是自信心與應對談吐，李秉諭感受最大是與粉絲間互動的凝聚，林毓家則認為是對時間的規劃調控妥善，更珍惜與家人間的相處。

說到心目中致敬的偶像，隊長黃莑茗立刻說出心中最愛，「不管你問什麼，我的答案都只有周子瑜，我的偶像、我的理想型、我最想合作的通通都是她，發誓絕對專情」；李秉諭欣賞瘦子與鄭人碩，而林毓家心目中的男神，竟是與他年齡懸殊半世紀的Michael Jackson（麥可傑克森），林毓家說：「我是因為Michael Jackson才學跳舞的，5歲就看他的跳舞影片，而且是每天、每天，記得媽媽給我看『Billie Billie』MV後，我就一直吵著要去學跳舞。」盧佾暘最欣賞周興哲，期待有一天與偶像對話。

他們將於3月25、26日在台北信義劇場Legacy MAX舉辦「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，日前宣布邀請到表演嘉賓為FEniX和派偉俊，黃莑茗感性說：「每一場演唱會都非常珍貴，而這一場是以我們『AcQUA源少年』為名的首度專場，對我們來說更是最大的鼓勵。」透露音樂會宣布後，「突然手機訊息很多，一開始還以為什麼事發生，原來是親朋好友來問我怎麼買票，想用實際行動支持，天啊！夠義氣」。