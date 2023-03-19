中研院歐美所研究員林正義19日表示，美國拜登政府雖為美台關係做出小小突破，但去年8月大陸的圍台軍演，美國航母雷根號往北行駛，「犯了很大的錯誤」，呼籲美國應向習釋出清楚的訊號，台灣也需要相關軍事武力的展示。他還指出，拜登不喜賣重大海空武器來台，對台灣長期來說是不利的發展，也希望台灣把握美國提供軍事貸款及贈與的機會。

林正義在北區民間國是會議上指出，大陸對台政策有兩套標準，這也讓大陸對台政策無法往前進，甚至是往後退。只要大陸心態改變，什麼問題都沒有。同時，台灣所面臨的困境並非前所未有，不管在什麼階段、情況，都會有外力協助台灣。

他說，美國過去提最多的是一個中國政策及「兩個籃子」（《台灣關係法》和美中三公報）。但拜登在上台後新增一個籃子，即「六項保證」，這是拜登政府的小小突破。另，我外長吳釗燮、國安會祕書長顧立雄赴美AIT總部，與《台灣旅行法》相關，算是美台關係邁出了小的一步。

林正義另指出，美國前總統川普並非一開始便對台友好，他真正對台友好是在2020年競選總統時，為應對新冠疫情及其周邊幕僚建議所致。且美國的一個中國政策及各項公報也從未承認台灣是中國的一部份，僅「認知」大陸的立場。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）過去針對台灣主權議題也表示，美國不抱持特定立場。

同時，美國的一個中國政策有一個前提，就是大陸不能使用武力進犯台灣。美國務卿布林肯及前副國務卿克里斯多福皆曾如此講過。

但林正義還說，美國會犯錯誤，大陸也會犯錯誤。如歐巴馬執政期間降低國防預算，美國《華爾街日報》也有文章質疑，當大陸在2014年於南海填海造陸時，美國為何沒有任何積極反應？可見大國有很多重大事務，小國就要不斷提醒大國避免犯錯誤。

他還強調，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸圍台軍演，美國航母雷根號往北行駛，「犯了很大的錯誤」，但台灣並沒有太多人指責。他認為，美國應向大陸國家主席習近平釋放出清楚的訊號，而台灣也需要相關軍事武力的展示。

林正義表示，拜登政府不喜賣重大海軍、空軍武器來台，這對台灣長期來說是不利的發展。拜登政府只是要把台灣變成「刺蝟」，儲存武器彈藥，而日本、菲律賓、以色列等國也包括在內。他認為，這樣的政策是對的，但重大海空武器的在台也是不能忽略的。

林正義指出，拜登去年12月簽署的《國防授權法》中，首次針對對台貸款與贈與納入相關內容。他認為，台灣應該把握機會，也希望下任總統把這當成重要任務，盼考慮安全問題需要跨越宗教、政黨、世代，而和平必須要有代價、實力。