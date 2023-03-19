一名女網友發現男友的LINE裡面有個隱藏聊天室，該聊天室是「個人聊天室」只有男友1人，內容竟有許多前女友們的裸照，她以前就曾要求男友刪掉那些照片，但男友表面上已經刪除，私下偷偷傳到該聊天室，還把其隱藏起來，她發文怒批「我現在只覺得自己被他狠狠的耍了」。

該女網友在Dcard發文，許多人都會在LINE上辦「個人聊天室」，把資料傳到只有自己的聊天對話中，當作另一種雲端存放資料，但她某日偷翻發現男友的個人聊天室，竟發現多張「前女友裸照」，她先前就曾因在意要求男友刪掉，她當時還有親自檢查男友手機相簿，沒想到對方是偷偷先上傳到個人聊天室。

原PO說她後來才得知男友表面上把照片刪掉，結果是偷偷傳到個人聊天室後，再將聊天室隱藏「我現在只覺得自己被他狠狠的耍了」，她為此發文詢問網友該不該向男友攤牌，因為對方不喜歡她偷翻手機，攤牌的結果很可能是分手，「也想知道那麼堅持要存前女友的裸照的心態 到底是什麼意思」。

其他網友留言「不分是等著要和他共組家庭嗎」、「很難接受，我女友這樣，也會想放生，看妳的底線」、「你手機存一些大GG的照片，然後故意讓男友看到，選我正解」、「我覺得只是想拿來打手槍」、「如果是我的話完全不能接受 留前任裸照+說謊直接死刑」、「他如果理直氣壯反過來怪妳看他手機 真的是噁男+不要臉」、「我會偷偷刪掉，怕到時候外流會害到前女友」。