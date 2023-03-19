財政部16日宣布，全民普發6000元現金最快4月發放，不少民眾已經在想怎麼花這筆錢，一名網友上傳照片，只見汽車的後保險桿被撞出一個大洞，被暫時放了一盆多肉植物填補，原PO還寫道，想等拿到6000元再修，讓網友笑翻，還潑他冷水，4月有「大魔王」牌照稅要繳，「可能還要倒貼」。

這名男網友昨天（18日）在臉書「爆廢公社」發文，PO出一張車子右後方保險桿被撞出一個大洞的照片，突發奇想拿了一盆石蓮花塞進洞裡，把缺了一角的車子先補一下，搞笑寫道「暫時克難一下，等領取 6000元後再處理」。

網友們看到照片後，紛紛笑翻：「好好笑，還養多肉」、「植葉駕駛」，但許多網友一棒打醒原PO，「別忘了，4月開徵牌照稅，立馬再繳回國庫囉！」、「6000繳4月份的牌照稅還不夠，還要倒貼」、「可能要再等等」、「不用換了，還能種花美化環境，挺好的」。

還有網友表示，不只4月牌照稅，還有電費漲價、5月繳稅季，都要花錢，直呼「別太高興，6千是從電費挪過來的，還沒領到電費現漲一波」、「你領到6000存起來吧！因為要準備繳稅了」、「別忘了還有用電大戶的電費也漲，這部分又會轉嫁到物價上」。