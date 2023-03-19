糖尿病患者除了吃多喝多尿多外，有時會出現短時間暴瘦情況，家醫科醫師表示，曾有一名46歲男性因體重下降10公斤而做健檢，原以為是健身有成，未料血糖數值已遠超過正常值，已罹患糖尿病，原因可能出在男子之前為了降低尿酸數值，每天喝一顆椰子水有關。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》節目中提到一名年約46歲的男子近期到醫院健檢，原因是體重下降了10公斤，想確認是否因健身有成，但一查男子的糖化血色素高達15%，遠高於正常值的5.6%，空腹血糖也達297 mg/dL，遠超過正常值的99 mg/dL，確診為糖尿病。

柳朋馳說，該男子對此結果相當驚訝，因4年前健檢數值還正常，然而再細看其4年前的健檢報告發現，男子的糖化血色素為5.7%、空腹血糖98 mg/dL，已接近危險邊緣。

柳朋馳續問男子這4年來飲食、生活有無變化，患者自認作息未改變，但一旁的妻子詢問「若每天喝一顆椰子水會否得糖尿病？」當下讓他愣住反問「為何要喝椰子水？」妻子回答，因丈夫尿酸偏高，聽說喝椰子水可利尿排尿酸，於是4年來天天喝椰子水。

柳朋馳說明，雖未必能確認日喝一顆椰子水會導致糖尿病，但由此可見，男子可能因此每天糖分攝取過量、導致糖尿病。他並說明，糖尿病是因全身血管泡在糖水中，負責吸收糖分的腎臟來不及吸收，使尿液出現高滲透壓，讓集尿管把水分再排出，因而出現「脫水性體重下降」，有患者因此在一個月瘦了10公斤。

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