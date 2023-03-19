美國與委內瑞拉的8強戰獲得觀眾熱烈反應，讓大家見識到美洲球迷的熱情。美國隊塔克（Kyle Tucker）7局上遭到委內瑞拉投手基哈達（Jose Quijada）三振出局，賽場爆發巨大的歡呼，美國網友驚嘆：「邁阿密還是美國的領土嗎？」「投手反應未免太大了。」基哈達K掉塔克之後的慶祝動作成為全場焦點之一，後來崔伊騰納（Trea Turner）轟出逆轉滿貫炮都沒像他這樣誇張。

然而這一次三振有很大爭議，基哈達的第3球明顯偏高，塔克沒出棒卻被主審判定好球，最後一球（第8球）也是偏高，塔克以為是四壞球，結果主審宣布三振出局，塔克退場時還不甘心地瞪著主審。現場超過3.5萬觀眾，委內瑞拉球迷的歡呼聲相當驚人。

美國隊當時還落後1分，8局上由崔伊騰納轟出滿貫全壘打，他賽後說：「這幾乎是季後賽的氣氛，而且這還是在春訓的時節，甚至讓我有點想參加冬季棒球了，想看看球迷是多麼瘋狂。」

基哈達也是大聯盟天使隊的投手，委內瑞拉本屆經典賽表現優異，在D組4戰全勝，淘汰冠軍熱門多明尼加，美國則是有驚無險以C組第2名晉級。此戰也是委內瑞拉一度逆轉比分，美國靠著騰納那一轟才奪回勝利。騰納自己是拿過世界大賽冠軍的（2019年在國民隊），不過他說：「以個人而言，這應該是我打過最重要的一擊。」