藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber與服飾代購。近日，她在在社群上曬出一張身穿自家服飾的辣照，令網友狂噴鼻血直呼太翻了。

熊熊於昨(19)日在社群平台上傳一張辣照，只見她穿上嫩粉色的細肩帶小可愛，胸前不對稱的設計，令她大方露出右側的雪白酥胸，而左側上圍則被緊緊包住，深邃的事業線一覽無遺，視覺上看起來就像是布料陷進上胸，營造出「吃布」的效果。

許多網友看到這張辣照，留言表示：「吃布了啦」，讓熊熊回覆「內內吃布沒關係 屁股不要就好，不過這件衣服本來設計就這樣，我個人覺得不合適大胸」，其他網友則留言「老實說，這款不對稱設計，我覺得滿好看的，是有質感的而且這件淡粉色很適合熊熊，不過我看完頭有點暈是正常的嗎」、「熊熊拍的真美」、「這女人太狠了啦！」、「別人是屁股吃布，熊熊果然跟別人不同好胸」、「衣服卡住了 我可以幫忙」。

事實上，熊熊曾透露國中時為了長高，吃了大量的牛奶和起司，想不到營養幾乎跑到胸部，短短2個月從A罩杯升級到C罩杯，20歲時甚至要穿65H的內衣，曾因此困擾不已，向醫師求助後才知道自身乳腺比一般人大4倍；不過出道至今，熊熊的好身材反而成為優勢，留給觀眾性感、漂亮的印象。