電價日前確認將於4月起調漲，若以新數據推估，1000度以上的用戶於今年的夏月電價（6至9月），恐達到每度電7.69元，首度突破7元大關，屆時高達300萬的租屋族恐受到嚴重影響，讓網友忍不住哀號「每天吹電風扇還是貴死你，睡公司吧」。

《中國時報》今（19）日報導，新電價平均調漲11％，民生住宅從700度開始漲，而台電在每年的6至9月會實施「夏月電價」，調漲前的夏月電價為700度以上用戶每度5.66元、1000度以上用戶6.99元，調漲後的夏月電價，700度以上用戶每度為5.83元，1000度以上用戶則將一舉飆至7.69元，首度衝破7元大關創歷史新高，家中有3台冷氣的用戶及300萬租屋族，恐都會受到波及。

試算結果出爐後，馬上在PTT引起討論，網友紛紛喊、「房東直接收1度7.6元」、「95%以上租屋都是沒有獨立電表」、「百萬租屋族喜迎電價調漲」、「會去租這種鳥籠套房的，通常都是收入偏低的族群，結果這些人越是貧窮，反而要被剝削得越多」、「一棟10戶，一人用100就破千了，以為自己不會被漲到的……」

還有許多網友怒嗆民進黨「有便宜核能不用，亂搞綠能」、「四個不同意，電價漲下去」、「感謝民進黨政府德政」、「要支持民進黨其他政策我不管你，但請不要支持他的能源政策，害死全台」。