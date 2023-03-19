苗栗市公所天上午公開抽籤。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

廚餘示範農場抽籤現場擠滿人潮。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

體驗享有開心農場，還可以當農夫！苗栗市公所辦理廚餘示範農場，今年邁入第20年，提供310個單位給民眾免費耕種，市公所19日在苗栗市玉華社區活動中心公開抽籤，共有412位登記報名，中籤機率約75％，許多人中籤後個個是溢於言表。

苗栗市公所2004年起配合廚餘回收計畫，辦理廚餘示範農場，供應廚餘製成的培養土，免費提供市民認養栽植蔬菜，栽種產出的蔬菜水果，也全部歸認養人所有，因此民眾不僅享受田園之樂，還能吃到自己種的蔬果，長年下來廣受市民好評，每年開放報名都擠滿人。

苗栗市公所指出，今年開放310個單位供免費耕種，每個單位約2坪面積，其中A區在維新里客家文物館旁規畫90個單位；B區在維新里20鄰懷安22號環市道路旁170個單位；C區在玉清里復興路4段185號旁50個單位。

今年共有440位市民到清潔隊登記報名，經過戶口驗證後共有412位市民完成報到手續，上午公開抽籤，玉華活動中心擠滿人潮，每個人都滿懷期待能夠中籤。陳姓市民說，他是退休人士，自己喜歡種一些蔬果，上次沒中籤很可惜，很開心這次獲選，終於能夠體驗當個農夫。

市長邱鎮軍表示，為讓民眾能依據農作物的生長期，好好規畫自己想種的農作物，不但可以降低種菜成本也能提高收成，中籤民眾能有更長間的發揮空間，可說是雙贏策略，希望大家種的開心又能勞動身體，同時呼籲耕作的鄉親，不要使用農藥及除草劑等有害土地和環境的行為，大家要彼此約束，以維護農作物的品質與安全。

市公所清潔隊指出，免費耕作權為2年，抽籤後會在各區農場完成單位名牌豎立作業，中籤民眾就可開心安排進場種植，倘若公布1星期內沒有耕作事實者，市公所將依序由備取遞補；另外，自己的耕作區塊必須積極管理維護，不可任其雜草叢生，或任由栽種的作物，攀爬至鄰近區塊妨礙他人耕作，經通知限期改善未獲回應者，將強制收回。