前副總統呂秀蓮今（19）日舉辦「民間國是會議」，並發表發表「凝聚台灣新共識，廢止92共識」演說，她說，明年將選出新的國家領導人，為什麼要強迫他接受一個「沒有共識的共識」？應該要卸下上一代的「歷史枷鎖」，還給年輕人有健康、有尊嚴的未來。

「北區民間國是會議」今於台北國際會議中心舉行，呂秀蓮致詞時說，19年前的今天，她與時任總統陳水扁挨了子彈，19年來這個案子還沒有破，但是兩顆子彈撕裂了台灣，因為各說各話、信者恆信、不信者恆不信，從此台灣社會、藍綠都對立了起來，但今天不談往事，希望能用新的方式來寫319的歷史。

呂秀蓮說，現在兩岸風雲日緊，每個人心中都忐忑不安，也非常困惑，所以希望把不可能變成可能，透過民間國是會議改變19年來藍綠對立、統獨對立的情況。

呂秀蓮指出，國共雙方於1992年為了兩岸文書往來認證，原要在香港舉行會談，但北京要先確立同意一個中國，就是中華人民共和國，因此有了爭議。最後雙方接受兩岸各自以口頭聲明的方式，表述一個中國原則，至於表述的具體內容，則另行協商，也因此被定調「一個中國各自表述」。

呂秀蓮說，九二共識嚴正說起來，是兩個中國，所謂各自表述在當時已徹底被推翻，「一個中國」至今仍糾纏不清，「如果不能忠於歷史，永遠沒有辦法開創真正的未來」。

呂秀蓮表示，九二共識已經31年，明年選出新的國家領導人，就已經32年，為什麼要強迫他接受32年前一個「沒有共識的共識」呢？最重要如今已物換星移，統獨變異。根據民調，1992年自認是台灣人者僅17.6％，自認是中國人多達25.5％，認為兩者皆是的46.4％佔最多數；2023年自認是台灣人的比例已提升到61.4％，自認是中國人僅3.2％，認為兩者皆是32.2％。

呂秀蓮表示，為何要將上一代的「歷史枷鎖」強加給未來的下一代？必須卸下所有的歷史枷鎖，還給年輕人有健康、有尊嚴的未來。

呂秀蓮也舉了非洲諺語形容，表示中美關係有如兩隻大象打架，草原就遭殃，不幸的是中美兩隻大象用各種方式摩拳擦掌，選擇的草原就是台灣，如果台灣不要變成戰場要怎麼辦？這是給台灣最大的考驗，台灣需要更多的慈悲、思維，因此她發起民間國是會議，打開希望之窗。