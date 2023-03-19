陸軍第八軍團指揮官呂坤修中將（前排左三）感謝企業支持國軍弟兄。（林瑞益攝）

國軍弟兄吃企業家送的水餃，直說好吃。（林瑞益攝）

陸軍第117旅砲兵營女連長蘇利雅柏·啦魯嘎歐歡迎民眾從軍。（林瑞益攝）

陸軍第117旅砲兵營近日在岡山區舉辦為期14天的新制教育召集訓練，為表達對召員戮力訓練的辛勞，屏東里港文富食品董事長趙壽全及中聯通運老闆吳慶一19日前往岡山區灣裡里慰勞軍人，還帶著水餃為官兵加菜。

陸軍第八軍團指揮官呂坤修中將表示，對於趙壽全及吳慶一特地前來為教召部隊鼓舞打氣，對其長期支持國軍的精神表達感謝。不論是常備部隊或後備部隊，都是守護國家安全的力量，需要民眾一起支持與鼓勵。

趙壽全說，國軍始終無怨無悔地守護國家，他只是盡點棉薄之力，回饋國軍，更期盼能藉此拋磚引玉。他還穿上圍裙，教導伙房兵如何煮出好吃的水餃。

其中的28歲女連長蘇利雅柏·啦魯嘎歐說，覺得當兵很充實，歡迎民眾從軍，自己是於2017年從軍，原本住台北，因為母親是高雄原住民，所以選擇到高雄服務，她覺得當兵學到很多，女性當兵能做的事情也很多，在軍中沒有適應不良的問題。

軍方表示，教召期間歡迎民眾參觀，或學校單位聯繫到慈濟園區參觀，盼藉此宣導全民國防。