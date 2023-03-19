國際刑事法院（ICC）17日針對俄羅斯總統普丁「非法遣送」烏克蘭兒童至俄羅斯的行為發布逮捕令，俄羅斯官媒今（19）日報導，普丁今日驚喜現身已經遭到俄軍佔領的烏克蘭東南部港口大城馬立波（Mariupol），這是俄烏戰爭以來，他首度登上俄軍新佔領的烏克蘭領土，也是他最靠近戰爭前線的一次視察，此舉也被解讀為莫斯科對國際刑事法院逮捕令的挑釁姿態。

綜合《紐約時報》（New York Times）、半島電視台（Al Jazeera）、路透社報導，俄羅斯官媒塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（Ria Novosti）今日引述克里姆林宮報導，普丁周日從克里米亞半島搭乘直升機抵達已經被俄軍佔領的烏東頓內茨克（Donetsk）州大城馬立波，普丁隨後駕車在馬立波多個地區巡視，包括下車和一處新建住宅區的居民對話，並且應居民邀請到新家拜訪。

俄羅斯新聞社也在Telegram公布一段普丁親自駕車的14秒影片。

塔斯社將這趟行程描述為「工作之旅」，普丁此行主要視察當地的工程及重建計劃。

除了馬立波，普丁18日也抵達2014年起遭俄軍兼併的克里米亞半島，《紐約時報》、路透社分析，這2趟驚喜之旅是俄烏爆發戰爭逾1年以來，普丁最靠近戰爭前線的視察行程，同時是他首度登上俄軍新佔領的烏克蘭領土，另外今年也是俄軍兼併克里米亞第9年，此2趟高調行程也是克宮對國際刑事法院逮捕令的挑釁反擊。

俄羅斯媒體報導，普丁19日親自視察遭到俄軍佔領的烏南大城馬立波（Mariupol），此舉是對國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的挑釁舉動。圖為普丁18日視察克里米亞半島畫面。（圖／擷取自克里姆林宮官網）

總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院17日指控莫斯科將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯，對普丁及總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。

國際刑事法院是依據《羅馬規約》（Rome Statute of the International Criminal Court）成立，按照規約內容，強迫遣送人口構成犯罪，不過國際刑事法院沒有法警，必須依賴123個成員國合作來執法，俄羅斯於2016年退出規約，烏克蘭雖未簽署，但批准ICC在烏克蘭調查戰爭罪。

英國《衛報》（The Guardian）指出，俄羅斯非會員國，因此普丁或利沃瓦-貝洛瓦都非常不可能站上國際刑事法院受審，不過這項逮捕令也限縮了普丁及被控高官出訪、或出席國際會議的可能性，因為簽約國有可能在普丁入境時執行逮捕令，但是過去案例顯示，成員國並不總是願意配合。

烏克蘭守軍在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）對抗俄軍包圍猛轟82天後，於2022年5月中旬投降，馬立波正式陷落，這是俄烏戰爭中最持久也最血腥的一場戰役。