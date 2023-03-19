日籍藝人佐藤麻衣在2014年與台塑集團長孫王泉仁結婚，育有一子，沒想到3年後傳出婚變。而近日兩人的離婚官司再度浮上檯面，有望復出演藝圈的她，與不少藝人在日本見面，知名造型師李明川也曬出合照，表示心中十分感動。

麻衣爆出離婚後，就與兒子在日本定居，除了過著單親媽媽的生活，在日本遇到不少台灣的好朋友，而李明川今（19）日貼出與她的合照，寫下：「好久不見的她比以前更漂亮，整尊都在發光！！！她跟我聊這幾年當媽媽的生活，我突然又有『吾家有女初長成』的感覺。」李明川表示從少女到結婚、當媽媽，不僅人成長了，皮膚也變好了，讓李明川笑說：「我一定要逼問妳到底怎麼保養的啦？？？」。

而李明川在文末提到，「昨天喝咖啡時～她立刻被店員認出來，就跟妳説不用一直怕大家忘記妳了，大家一人一讚讓麻衣知道我們都在」，引來網友紛紛留言，「麻衣加油」、「麻衣好美」、「我們都在喔！台灣還是有很多好人的」、「氣質跟美貌，還是一樣迷人可愛又有魅力」，可見大家也都希望能趕快看到她回到螢光幕。

麻衣2000年參加節目甄選，以女子團體Sunday Girls出道，2014年與王泉仁結婚後，為了投入家庭生活而退出演藝圈，3年後卻傳出婚變消息，引起熱議，目前雙方的離婚官司仍在進行中，她則與兒子居住在日本。