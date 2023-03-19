男性生殖器的「大小」問題，不僅常與性能力、陽剛之氣做連結，也與男性本身的自尊有關。事實上全球男性的陰莖長度，在近十年竟有「增長」的趨勢？《World Journal of Men's Health》於今年情人節發表研究，表明全球男性陰莖確實成長了24%，但同時也顯露出男性精子品質下降的隱憂。

美國史丹佛大學與義大利羅馬大學共同發起研究。研究團隊針對自1942年至2021年間發表的75項研究，進行系統回顧與統合分析，一共納入55,761名男性受試者的數據。其中33項研究、64項研究與20項研究，分別涉及男性陰莖「鬆弛」、「延展」和「完全勃起」的長度，平均各為8.7公分、12.93公分與13.93公分。

統合分析結果顯示，全球男性的陰莖完全勃起長度在29年間，平均增長約2.96公分左右（自12.27公分增至15.23公分），增加幅度約為24%。研究也發現，與較年輕（18-20歲）的受試者相比，中老年人（48-60歲）的陰莖延展度更佳，但在鬆弛與完全勃起的狀態下，沒有明顯差異。

●陰莖長度與「不孕」問題有關？ 專家曝「這現象」令人擔憂

該研究作者兼史丹佛大學泌尿學教授Michael Eisenberg表示，男性勃起長度於近30年增加，看似可喜卻也潛藏各種隱憂。「雖然男性的陰莖長度有增加趨勢，但研究卻發現，精子數量與睪固酮水平，卻是逐年持續下降當中。」另外，男性罹患先天生殖器缺陷問題，如尿道下裂（尿道開口不在陰莖頂端，而位於龜頭或會陰的任何位置）、隱睪症等，發生率也有增加趨勢。

「全球男性陰莖增長的趨勢，比任何正在發生的變化都令人擔憂！」Eisenberg指出，陰莖增長精子質量卻下降，與許多因素的作用可能有關，如化學物質（如殺蟲劑、油漆、清潔劑）接觸、塑化劑接觸等，導致男性兒童提早進入青春期、影響身體的荷爾蒙水平。

Eisenberg直言，已知現代男性的精子數量確實正在下降、睪固酮濃度也不如以往。這種趨勢可能與飲食西化或肥胖有關，而肥胖與荷爾蒙紊亂，正是導致陰莖勃起長度縮短的關鍵因子。不過，研究卻顯示男性的陰莖勃起長度增加，除了環境荷爾蒙等因素，也可能與研究使用的陰莖測量方式改變有關。

●如何避免男性不孕問題？ 哈佛建議：做「1件事」提升精子質量

綜合所述，縱然男性勃起後陰莖長度有增加趨勢，但顯然與精子品質、睪固酮濃度的維持未成正比。如何提升精子濃度、以避免不孕或生育能力低落的風險？美國哈佛大學T.H. Chan公衛學院與布萊根婦女醫院合作的研究指出，維持一定強度的體力活動，與較高的男性生育有關。

研究團隊蒐集超過1,500名男女的樣本與調查數據，包括目前於生殖中心尋求治療的夫婦，一共包含377名男性。研究團隊發現，平時工作涉及體力活動（如搬重物、健身教練等）、與平時習慣進行運動鍛鍊者，精子濃度高出未鍛鍊者46%、精子總數也高44%。

研究作者Lidia Mínguez-Alarcón表示，事實上促進荷爾蒙的好處並不分性別，女性的雌激素亦可藉由運動獲得提升。背後的原理可能是女性鍛鍊後增加的雄激素，會在體內轉化為雌激素，是身體保持2種激素處於平衡狀態的模式之一。

Mínguez-Alarcón認為，雖然該研究發現身體活動與生育能力之間的關聯性，但還仍須進一步探討兩者間潛在的生物學機制。「生殖健康是至關重要的公衛議題，而運動或許能幫助生育的一大關鍵。有關單位應更重視體育活動的推廣，對於整體生育率的增加或許有一定助益。」

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