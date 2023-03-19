海軍敦睦艦隊19日凌晨抵達基隆港，並自上午9時起開放民眾登艦參觀。圖為磐石軍艦。（張志康攝）

基隆市長謝國樑致詞時，歡迎海軍敦睦艦隊來訪基隆，後續並致贈加菜金予官兵。（張志康攝）

基隆市議長童子瑋（圖前中）率領基隆市議會議員登艦參觀。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

海軍敦睦艦隊自19日起靠泊在基隆港西三、西四碼頭，並開放民眾登艦參觀，包括基隆市長謝國樑、立法委員蔡適應、邱臣遠及基隆市議長童子瑋等人，都出席上午的開幕式，謝國樑及童子瑋都致贈官兵加菜金。上午不到9時，現場就湧進數千名民眾排隊準備進場。

隨著基隆軍港西遷，今年敦睦艦隊首次靠泊到基隆港西三、西四碼頭，由於受疫情影響，自2020年後就沒有開放民眾登艦參觀的敦睦艦隊，從一早6時許，就吸引了數千民眾大排長龍。

謝國樑表示，受疫情影響暌違三年的敦睦遠航訓練支隊蒞臨基隆訪問，希望能夠藉由展示國防軍備訓練成效，和民眾良性互動。強調國防安全需要國人關懷與支持，海軍官兵秉持忠義軍風，戮力執行海疆巡弋重責、護漁救難到外島補給任務，近年來，更致力武器裝備現代化，大幅提升聯合制海作戰能力，屏障台海安全。

童子瑋表示，敦睦遠航訓練支隊來訪對基隆來說，是市港再生的重要里程。基隆港軍港西遷工程已近收尾，艦隊也首次由停靠東岸碼頭的慣例改為停靠西岸碼頭；未來基隆港的軍用港區將不再分隔兩地，軍事上、商業上在港區的使用都更有效率。

童子瑋強調，基隆這座城市擁有最悠久的「海軍史」。數百年來一直是各政權的海軍重鎮，港邊就能看到軍艦也是許多市民的共同記憶。除了老朋友敦睦艦隊，今日駐紮基隆的海軍131艦隊官兵，平日就要確保北台灣的海疆安全。童子瑋強調市議會永遠是海軍之友、海軍最堅實的後盾。

現場除軍方特別安排了海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊在活動現場演出，並開放民眾登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，藉以瞭解國家先進科技、臺灣精品、國防自主、人文藝術 及觀光等發展成果外。基隆市餐車協會也在西三、西四碼頭擺攤，讓民眾在參觀軍艦同時，也能一飽口福。