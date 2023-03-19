許多人一生都在追求財富自由，不過命理師艾菲爾表示，一個人命中有多少財，上天自有定數，並點名4個時辰出生的人，一輩子都不必擔心沒錢花用，尤其是子時出生者，不僅出生自帶財庫，也懂得如何投資理財，一生都能過著衣食無缺的生活。

▍第4名：戌時（19：00～20：59）

戌時（19：00～20：59）出生的人最能吃苦耐勞，尤其在工作上十分投入，就像梅花越冷越開花，越有挑戰性便能越挫越勇。這類人從小就知道一分耕耘一分收穫的道理，做任何事都穩紮穩打，從基礎開始奮鬥，加上對金錢有強烈的慾望，會在賺錢方面下足功夫，默默收集各項資訊，同時也懂得儲蓄，因此很早就可以經濟獨立，過著不愁吃穿的生活。

▍第3名：申時（15：00～16：59）

申時（15：00～16：59）出生的人吸金能力超強，主要是因為有著敏銳的觀察力，能夠把握賺錢的絕佳時機，無論從事哪種行業，都能讓自己的荷包賺飽飽，加上很懂得享受生活，為了能夠衣食無缺、滿足物質慾望，會想辦法拓展更多賺錢管道，想辦法掙更多錢，因此一輩子都不缺錢花用，尤其中年過後，財運一飛沖天。

▍第2名：辰時（07：00～08：59）

辰時（07：00～08：59）出生的人一出生就自帶財庫，就算原生家庭的經濟狀況原本不是很理想，但隨著長大會掙錢之後，就會奮發向上，開始為了家中經濟做最好的打算，憑藉著自己的努力獲得金錢，也讓家中成員過上好日子。另一方面也可以說是財神爺特別眷顧，尤其是在35歲後能過著衣食無缺的生活，家人也會因此享福。

▍第1名：子時（23：00～00：59）

子時（23：00～00：59）出生的人，天生聰明伶俐，腦筋動得很快，尤其是金錢方面的雷達更是靈敏，理財能力同樣一把罩，積蓄也越存越多。出社會後，隨著事業越做越大、職位不斷爬升，收入也能越來越優渥。此外，這類人的原生家庭經濟狀況本就不差，加上財運加持，一生都不必為了錢發愁。