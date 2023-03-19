通訊軟體LINE當中的「@All」可一次標記群組的所有成員，一名女網友表示，很討厭「@All」的功能，因為主管常常在下班後還用「@All」發訊息，強制她打開閱讀，她氣得把該功能關掉，貼文曝光，釣不少苦主崩潰說很多人濫用「@All」功能，「我老闆為了傳早安也會用『@All』」；另也有人說「@All」布達公司事項很方便，沒看到的自己負責，大讚該功能好用。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，真的很討厭LINE的「@All」功能，工作群組平日已有很多訊息，若不看還會被主管念，自從多了「@All」功能後，她不滿抱怨「根本強制要用戶看訊息。」

原PO表示，尤其是下班後想放鬆，不想再看任何關於工作的訊息，她氣得上Google查詢如何把「@All」關閉。根據查到的資料，若不想接收通知，用手機點下設定後，選擇「提醒」，把「標註提醒」關閉，如此一來他人標註或使用「@All」功能，手機也不會跳通知；若是使用電腦版，可點選設定中的「提醒」，將「有人標註我時提醒」取消勾選即可。

貼文曝光，不少網友也有感說，「臉書社團標記『@每個人』也很煩」、「我真的也是超討厭，改成這樣真的好煩」、「很討厭『@All』 ＋1 應該是說有些人很愛濫用， 明明跟我無關的事情也要用」、「真的超煩！明明不關我的事也要『@All』， 被強迫要看訊息的感覺」、「我老闆為了講早安也會『@All』」。

也有人大讚「@All」非常實用，「我覺得超級好用的，有重要事項直接『@All』，大家都給我看，沒看到的自己負責」、「我覺得很好欸！我當過負責人、主管、組長，會在群組宣達事情，沒有人回沒有人已讀的心情有多差」、「這功能好用啊！因為真的很多一副事不關己、看不懂字、漏看的人」。