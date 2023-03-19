花蓮暑期強檔盛事「原住民族聯合豐年節」將在7月21日至23日登場，大會舞歷經兩階段選拔，由「海原樂舞劇坊HYASDT」以簡單易學卻不失經典的代表性舞步，及充滿力與美的表現，奪下「年度大會舞」榮銜。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑期強檔盛事「原住民族聯合豐年節」將在7月21日至23日登場，今年由「海原樂舞劇坊HYASDT」以簡單易學卻不失經典的代表性舞步，及充滿力與美的表現，奪下「年度大會舞」榮銜，屆時上萬人將搭配主題曲「南島的故鄉」於德興大草坪同歡共舞。

花蓮縣府原住民行政處今年延續去年徵選「原住民族聯合豐年節」大會舞模式，採兩階段選拔，第一階段影片審查中，有17組隊伍報名，每支隊伍使出渾身解數，發揮創意編舞，穿著各族服飾拍下影片，用心之處令評審相當感動，並於最後選出12組進入第二階段決賽。

12組決賽隊伍經於原住民族文化館進行2小時之久的競舞，每組隊伍表現令人驚艷，獲得評審一致好評，儘管每支隊伍成績差距極小，但比賽仍須分出勝負，由「海原樂舞劇坊HYASDT」、「力美文化藝術團」及「阿多瀾青年」入圍前3名後，再歷經一場PK賽後，最終由「海原樂舞劇坊HYASDT」脫穎而出，勇奪「年度大會舞」。

原民處表示，此次競賽由各族群和領域的公正人士擔任評審，以簡單易學、動作設計及舞蹈表現三大面向為評分標準，反映大會舞編排推及普眾的目標，「海原樂舞劇坊HYASDT」以簡單易學卻又不失特殊性展現年度經典的代表性舞步，且整體演出充滿力與美的表現，最後以極些微差距擊敗強敵，拔得頭籌，榮獲「年度大會舞獎」榮銜及獎金3萬元。

此外，今年「原住民族聯合豐年節」的主題歌曲為「南島的故鄉」，原曲由知名樂團「AMIS旮亙樂團」少多宜‧篩代創作詞曲，再由Kasiraw鹹豬肉樂團重新編曲、錄音，節奏輕快歡樂、歌詞優美，容易上口，7月21日至23日將與大會舞一同與民同歡。