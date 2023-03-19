連假期間除了開心安排出國旅遊計畫外，更要記得事先規劃旅行相關保險，以因應突發疾病或意外必須負擔海外就醫等高額成本的可能，而「中國人壽新E安心旅行平安保險」具備三大特色：1.行前迅速保：民眾只要在出發前一小時，花幾分鐘就能迅速完成投保，立即享有保障；2.保障額度自由選：提供意外身故、失能給付保障額度，讓民眾可以彈性調整；3.可再附加海外突發疾病和意外傷害醫療保障：除了基本意外身故和失能給付保障外，建議可以選擇附加海外突發疾病和意外傷害醫療保障，一旦旅遊期間因意外事故導致傷害，或是除了法定傳染病之外因其他突發疾病而有就醫需求，只要符合保單條款規定，所有醫療費用皆可申請實支實付，讓整趟旅程更平安、心安。

以預計前往日本旅行5天的陳小姐為例，她在前往機場的路上，用手機投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，僅需支付保險費新台幣289元，就能享有300萬元的意外身故和失能保障額度，並可各附加30萬元傷害醫療保障及海外突發疾病醫療保障，另經海外特定地區限額調整係數150%(日本、澳洲、紐西蘭)後，海外突發疾病住院、門診、急診醫療保險金提高為最高45萬元。此外，中壽也貼心提供投保旅平險的保戶享有醫療協助、旅遊協助、法律協助及緊急協助等四大「海外急難救助」服務，如安排就醫、護照行李之協尋、預約律師、緊急醫療轉送、復原期間住宿等，避免保戶在環境不熟悉的海外發生突發狀況，不會感到孤立無援，且還要擔心昂貴的醫療費用。