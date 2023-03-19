真相大白了？台68線重機疑遭BMW惡逼 雙方互控「撞護欄前」畫面曝光 @ChinaTimes ​

新竹台68線重機17日在內車道遭BMW撞向分隔島，騎士慘摔重傷，BMW逃逸，事後2段影片先後曝光，網友原以為是BMW惡意衝撞，但後來風向轉為騎士不斷逼車挑釁，雙方都有疑似逼車嫌疑，形成羅生門；稍早又有另段影片曝光，只見騎士試圖從BMW左側窄縫中超車，遭BMW「剛好」晃動一下擊落。

最先曝光的影片中，重機遭BMW「高速左拐衝撞」後，騎士衝向分隔島後翻滾數圈後狼狽重傷爬起，警方接獲影片通知BMW駕駛到場，第二段影片是BMW行車紀錄器，能見到騎士一直騎在BMW前方往後看，疑似在挑釁，後來騎士準備右側超車時，BMW猛然左偏撞倒騎士。

如今又有第三段影片曝光，只見騎士準備從BMW左側與分隔島的隙縫中鑽出，BMW就「剛好」左偏一下撞到騎士，目前警方根據影片已將雙方依公共危險函送，BMW駕駛事後到案稱認為自己是被惡意逼車，在閃避時發生擦撞，沒想到被對方惡人先告狀。

不過對於BMW是否有逼車，知名YouTuber「超激人」提出觀點，首先汽車行車紀錄器在偏右位置，代表汽車已做了很多次迫使他車讓道的行為，此外重機在行車紀錄器中出現的畫面相當大，代表轎車離重機非常近，此外超激人拿出與BMW相同的130度廣角的行車紀錄器實測，證明若重機在畫面中要這麼大，2車的距離幾乎不到一顆輪胎距離，嗆BMW駕駛「還敢說你沒逼車啊」。