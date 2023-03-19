俄羅斯瓦格納（Wagner Group）僱傭軍集團創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）周六表示，該集團計劃在5月中旬前招募大約3萬名新兵。

據路透社報導指稱，普里格津在即時通訊軟體Telegram上發布的影片中說，上周在俄羅斯42個城市開設的瓦格納招聘中心平均每天招聘500到800人。

瓦格納在俄羅斯攻占烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut）戰事損失慘重。據美國估計，瓦格納1月在烏克蘭有大約5萬名戰士，其中包括4萬名普里格津從俄羅斯監獄招募的罪犯，俄方承諾如果囚犯能在戰場上活6個月，將獲得赦免。

普里格津說，招募工作比他預期想的還要好，志願參軍的新兵體能狀況，比他之前招募的囚犯還要好。他還說，「5月中旬前，我們計劃將我們部隊的戰士人數再增加3萬人。」

普里格津這幾個月一直積極開展公關活動，宣傳瓦格納在俄羅斯攻勢中的正向作用，他經常抱怨軍方高層未能給予他的團隊足夠的信任，甚至聲稱俄軍讓瓦格納缺乏彈藥，俄方則否認了這一說法。