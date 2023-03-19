警方喬裝嫖客，現場逮捕負責人、3名服務生共4人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市前金區七賢路某棟商辦大樓暗藏春色，還以「純純惹人愛」、「清純小可愛」爆乳妹作噱頭吸引老司機上門。警方接獲檢舉，喬裝嫖客上門，裡應外合將逮捕負責人36歲賴姓男子、2名31、33歲泰國籍女服務生以及1名20歲台籍羅姓女服務生，並查獲6700元現金，警訊後將賴男依妨害風化罪送辦，3名女服務生則依社維法裁罰。

近日新興分局警方接獲檢舉，稱七賢二路某商辦大樓內一間SPA會館，店家掛羊頭賣狗肉，實際暗藏春色，提供全套性交易。經過警方多日蒐證，見時機成熟，喬裝嫖客前往，裡應外合之下，迅速控制負責人賴男，隨後將在房間內查獲2名泰籍、1名台籍服務生羅女，警方現場共查獲6700元現金，並在羅女身上身上查獲保險套、潤滑液等證物。

警方指出，賴男以通訊軟體聯繫尋芳客，並以「純純惹人愛」、「清純小可愛」的爆乳妹作噱頭，吸引尋芳客上門，再以每次新台幣1800至2500元媒介女服務生，從中抽成600元至800元媒介費。

警方訊後將賴男依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，3名女服務生則依社會秩序維護法法裁罰，其中2名泰籍女兩名泰籍女服務生，皆是以觀光名義來台，警方懷疑幕後有集團遭控，持續擴大追查當中。