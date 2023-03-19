中央流行疫情指揮中心公布，本土新冠肺炎今天新增8209例，較上周日減少7.4%。明天就是「0+n」上路第一天，輕症確診者免隔離、免通報，不過感染科醫師仍建議民眾，最好還是「n+n」，只要快篩陽性，就自主隔離，避免外出。

指揮中心公布，國內今天新增8209例新冠肺炎本土病例及210例境外移入；確診個案中新增43例死亡。

指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的確診個案數，較上周日同期公佈8869例，減少7.4%。以一整周的確診數來看，過去7天的總確診數為59644例，比起再前一周，64557例，持續減少7.6%。

由於明天就是0+n上路第一天，羅一鈞再度提醒，3月19日及3月19日之前確診民眾，須按照「5+n」舊制完成5天隔離，不適用3月20日輕症免隔新制，也沒有「3月20日自動解隔」的說法。

台灣感染症醫學會秘書長黃建賢則表示，新冠肺炎造成的危害，還是比流感高，尤其新制上路後，病毒一定會散播出去。因此建議，民眾只要快篩陽性，且是輕症，實際作為應該是「n+n」，不舒服就待在家裡，陽性幾天，就不要出門幾天，若要出門就配戴口罩。

由於每天死亡人數仍超過兩位數，他也提醒，最好的避免死亡與重症的方式仍是打疫苗，特別是高齡、慢性病等有高風險因子對象，卻快篩陽性後，持續的發燒不退、便喘、持續胸痛等就要就醫。

羅一鈞則強調，輕症免隔離政策仍是如期上路，對於輕症確診者，建議自主健康管理期間，只要有症狀就休息，避免非必要群聚，無症狀或症狀緩解、退燒至少一天後，並配合自主健康管理到快篩陰性，或是發病、採檢陽性滿10天，可安心外出。