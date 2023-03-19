潘姓男子因酒後駕車被依公共危險罪送辦，法院判刑6月、得易科罰金定讞，但執行檢察官卻不同意，堅持要潘男入監服刑，男子嚇得搬出家中父親重病住院、母親生活無法自理，向法院提出聲明異議狀，法官審酌後仍裁定駁回。

判刑定讞後，屏檢執行檢察官經審核後於簽呈內勾選「不准易科罰金及易服社會勞動」，事由記載劉男從2007年至2022年共有6次酒駕紀錄，其中近3年內累計已達5犯，且經易科罰金完畢後猶仍再犯此件，可見易科罰金，易服社會勞動均已難收矯正之效。

因此檢察官寄發傳票，通知劉男需至屏東地檢署報到執行，執行傳票上並記載「犯酒駕案件，本件經檢察官審核不准易科罰金及易服社會勞動。須入監執行」等情。

接到傳票後劉男隨即提起聲明異議，表示父親重病住院，母親無獨立自理生活能力，兩老生活起居及所有花費，均仰賴他從事建築工作所賺取的薪餉支持，請求法院撤銷屏檢檢察官指揮執行。

但法官審酌後認為，檢察官未准易科罰金及易服社會勞動的執行指揮，難認有何違法或不當之處，是本件聲明異議為無理由，應予駁回。

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