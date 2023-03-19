前國民黨副祕書長張榮恭19日表示，台灣安全或台海和平穩定，關鍵在於如何處理兩岸的統或台灣的獨。他指出，李登輝前總統之能建立兩岸協商機制，是因為正面回應了一個中國，從憲法找出答案並付諸運用。若對曾經行之有效者棄而不用，將導致無法謀和，唯有備戰而已。

張榮恭在北區民間國是會議上指出，近年，國際社會對台海能否維持和平穩定，持續表達高度關切，對此情狀，必然有人引以安慰，認為台灣得到各方關切，是福；然而，其中所隱含的台灣安全問題「其實是禍」，亦即台灣的和平環境大不如前了。

張榮恭表示，台灣的安全或台海和平穩定，關鍵在於如何處理兩岸的統或台灣的獨。台灣兩大政黨在該問題上的基本立場可謂迥異。他直言，蔡總統7年對獨閃爍，稱維持現狀，確實未讓兩岸開戰，但當前台海兵凶戰危也和蔡總統對兩岸關係的政治定位偏獨、「去中國化」，以及外力藉台制陸，息息相關。因此，選民應該嚴格檢視，何種政策可以保障台灣安全、促成兩岸和平？

張榮恭說，兩岸要開戰談和，對手皆是大陸，因此大陸對兩岸關係的立場，就不容我們視而不見。而大陸對台政策的主張始終一貫，從而對台灣來說，兩岸統一或台灣獨立，都是安全或和平實實在在的挑戰，不應視大陸所言為虛，才不致走上不可挽回的道路。

張榮恭指出，觀諸歷史，政治上的分分合合，多所反覆，無不以軍事手段解決。務實來看，欲妥善處理兩岸關係，是繞不開回應「一個中國」前提的。當前兩岸協商機制中斷，台海動盪不安，即因未能有效因應一中原則。

他強調，李登輝前總統之能建立兩岸協商機制，是因為正面回應了一個中國。早在1992年，李就從憲法找出答案並付諸運用，後來也成為馬英九前總統兩岸關係政績的所本。而台灣又到了選舉新總統來維護和平的時刻，如果曾經行之有效的棄而不用，那麼更高明之法何在？這以致無法謀和，唯有備戰而已。

張指出，2022年7月，美國前防長艾斯培會見蔡總統後，對外稱台灣應該不分男女，全民皆兵，義務役至少1年。之後蔡總統即宣布義務役延到1年，而研擬修訂的「全民防衛動員準備法」，規定16歲以上學生不分男女，造冊列管。「可見美方人士的主張，正在成為台灣準備打仗的政策」。

他最後問說，和平的出路究竟何在？民眾的選項是什麼？這正待各界殫精竭慮，各政黨更是責無旁貸。