網紅「吃屎哥」游兆霖昨（18）日在T1職籃桃園雲豹主場賽事中，突然衝進球場大吼大叫，更在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）身邊徘迴，最後被現場維安人員架出場外，怎料今（19）日他突在臉書曬出BLACKPINK演唱會門票，更預告要「幹大事」，讓許多粉絲擔心他會再度鬧場。

「吃屎哥」游兆霖昨（18）日在T1職籃桃園雲豹比賽中進行到第3節剩下3分49秒時，突衝進場亂跑大叫，讓轉播的主播當場都忍不住痛批「想紅也不是這樣」，而魔獸霍華德在賽後也回應「球迷跑到場中是非常危險的事情，他可能只是想紅，但卻干擾了比賽，如果他做出攻擊球員的舉動，就會導致無法收拾的後果，希望未來不要再發生」。

不過，事隔不到一天，他中午突然在臉書上貼出BLACKPINK演唱會門票，更在文中寫下「今天我要去挑戰BLACKPINK，我只幹大的！錢來就幹！」還藉此大酸粉絲買不到票，對此，許多網友看到後紛紛留言「又要丟臉到韓國去了」、「有沒有人可以幫忙跟主辦單位檢舉他啊！不然晚上台灣人要丟臉了」、「你要確定餒，人家保鑣個頭多又壯，你可能剛進場就先被關心囉～上次亂籃球被四個扛，這次一個應該就可應付你了」。

事實上，游兆霖因為喜歡在網上喊川普當選就吃大便、不敢挑戰館長就吃屎等祭品文，因此被網友封為「吃屎哥」，如今他先是衝進職籃魔獸所屬隊主場賽事鬧場，現在又預告將前去BLACKPINK演唱會，讓許多歌迷相當憂心。