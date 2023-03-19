桃園龍潭七十三公春祭暨閹雞比賽傳承客家義勇精神。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區七十三公忠義廟祭祀早年乙未戰爭抗日的鄉親義軍，18、19日舉辦春祭大典暨閹雞比賽，活動遵循客家古禮緬懷客家先民義勇抗日精神，客家委員會及市府客家事務局為讓更多人了解過去的歷史故事，除保存七十三公忠義廟外，也積極保存「桃園四大戰役」故事，盼讓歷史記憶繼續傳承。

客家局指出，1894年甲午戰爭大清帝國戰敗，次年日本接管台灣，許多台灣人發起抵抗，史稱乙未戰爭，當時桃園客家鄉親兵分兩路抗爭，其中在龍潭由領袖胡嘉猷、黃娘盛率領義軍抵抗日軍，奮死力戰。龍潭戰役總共有73人就義，後代子孫為此蓋起忠義廟，也就是「七十三公廟」，紀念當時犧牲的義軍，同時也標誌了龍潭鄉親、客家鄉親的抗日歷史。

龍潭七十三公忠義協會理事長謝明宏表示，為紀念1895年龍潭抗日義軍領袖胡嘉猷所率領的七十三名客家先烈，每年皆為先烈舉行春祭（青年節前一周個日）、 中元義民節（農曆7月20日）、秋祭（光復節前一個周日）等三大祭典來緬懷義勇客家先烈，七十三公已成為龍潭人保衛家鄉的光榮代號，更是客家義軍硬頸抗日的象徵。

而閹雞比賽則由彭春蘭以17斤大閹雞獲得特等獎，增添客家庄傳統農村生活的趣味性。客委會也期盼，期盼透過七十三公忠義廟的年度祭典活動傳承歷史記憶，共同感念先民們犧牲奮戰，也把客家忠義精神、語言、文化繼續傳承下去。