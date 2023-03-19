韓國女團「BLACKPINK」本週末在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，2場共9萬張門票瞬間秒殺，也衍生出黃牛、詐騙等問題，先是台語歌后李愛綺指控演唱會「超賣」，表示，自己透過友人以正當管道購票，但演出當天卻無法進場，網上也有不少人表示，透過關係買到「公關票」，卻疑似因為最後票給了其他人，無法進場，對此，主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）嚴重發出聲明「絕無超賣行為」。

Live Nation Taiwan表示「1張票就是1個座位，不論是主辦或拓元售票系統，都無法重複售票跟超賣」，也特別提到「我們發現場外有人自製假的VIP證件，聲稱主辦單位因超賣關係無法提供票券，改為憑VIP證即可入場，但那證件是假的，我們並沒有販售、提供VIP證」，非官方授權當然也就沒有入場資格，「只要你是持有效票券，一定會給入場」，最後強調「網路上若有不實指控，公司將會保留法律追訴權」。