桃園推廣足球運動，平鎮雙連坡足球場最快5月啟用。（呂筱蟬攝）

桃園推廣足球運動，平鎮雙連坡足球場最快5月啟用。（呂筱蟬攝）

桃園市近年來推廣足球運動，也是急起直追發展中的運動項目，各級學校在足球賽事中積極嶄露頭角，但南桃園地區缺乏練習場地，桃園市體育局在平鎮區原雙連坡營區興建2座5人制及11人制足球場，目前工程完工等待驗收中，啟用後將提供南桃園地區學校、社區使用。

市府體育局指出，足球是桃園重要的新興項目，桃園在足球的表現愈來愈好，近年市府也設置青埔足球場、中路足球場，工程座落於平鎮區陸光路及庫房南路交叉口，內含1座11人制足球場、1座5人制足球場及1座射箭場。目前進度工程已在今年2月完工，20日將進行初驗，將待驗收情形辦理缺失改善及正驗程序，預計最快5月開放使用。

另外，桃園市射箭運動是不少身障者的運動強項，代表隊征戰國內外比賽成績亮眼，園區內也打造一座射箭場，為了友善身障者民眾，也加入無障礙的設施，方便所有選手都能在此練習與使用。

桃園市議員王珮毓關心雙連坡足球場建設進度，她指出，雙連坡地區有碉堡公園兒童遊戲場，加上足球場和射箭場，都是中央地方合作活化閒置空間的成功案例，目前足球運動在桃園越來越盛行，幼兒園及國小都有在推廣訓練學童手眼協調，相信雙連坡足球場未來啟用後可帶動足球運動發展，鼓勵民眾走出戶外活動，也翻轉地景新風貌。