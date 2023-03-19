台北市寸土寸金，因此每座公園都細心設計，政府工務局公園路燈工程管理處今年參與「2022第十屆台灣景觀大獎」競逐，其中萬和公園景觀改造工程獲得設施環境類「優質獎」、小觀音山木棧道工程獲得設施環境類「佳作」、花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建工程獲得公園綠地公共開放空間類「佳作」等殊榮，公園處表示，持續為市民打造更安全更優質、愉悅之休憩環境。

公園處表示，萬和公園景觀改造工程藉由打開萬和1號公園排水箱涵，重現舊有河道，找回地區水文，在永續環境塑造及人本空間強化原則下，以近自然的手法重新詮釋景美溪東支流的歷史地景，塑造自然、歷史、人文深度的空間，活化再現臺北歷史水域故事。

小觀音山木棧道工程為提供登山客或民眾更加舒適的休憩環境，並結合當地既有特色與地區生態永續發展為主要規劃理念，以木棧道串聯公館商圈、寶藏巖國際藝術村與自來水園區等景點。木棧道採用低擾動之友善工法，棧道挑高以提供生物廊道，步道沿線配置低照度LED生態照明，兼顧民眾行走安全及生物棲息地低擾。

另獲得公園綠地公共開放空間類「佳作」的花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建工程，則拓展臺北玫瑰園的原有園區，提供更多玫瑰種植空間。工程規劃五彩玫瑰園、育種家花園及園藝植物布展區等3大區塊，將玫瑰園面積擴大約2.3倍，引進235種、約4255株玫瑰花。

花博公園新生園區兒童遊戲場以地球旅行為主題，以松山機場跑道為設計原點，在遊戲場鋪面劃出各種航線軌跡，並劃分挑戰遊戲區、遊戲丘及共融遊戲區等主要區域，其中挑戰遊戲區設置之攀爬塔臺，是邀請民眾一同參與工作坊，藉由互動交流了解兒童實際需求，所創造富有挑戰且極具獨特性之遊戲場。

公園處表示，本次獲得國家獎項肯定，再次展現臺北在景觀工程的專業實力，以及對於景觀改善之努力，更為涵養水資源環境、綠色生態教育、社區連結與健康、景觀規劃及棲地創造貢獻最大心力，為市民打造更安全更優質、愉悅之休憩環境。