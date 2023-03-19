南韓超夯女團BLACKPINK於昨（18）日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會，令全台歌迷陷入瘋狂，現場湧入4.5萬人入場，吸引不少台灣藝人化身「BLINK」（粉絲暱稱）前往朝聖。而在演唱會當中，她們除了多次吶喊「謝謝高雄」外，有粉絲目擊Jennie疑似看到粉絲做的貼心舉動感動到哽咽。

BLACKPINK 4位人氣成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在昨日的首場高雄演唱會一連帶來23首歌曲，表演時間長達107分鐘，期間她們除了以英文與粉絲們互動外，Jenni還用超可愛的奶音中文大喊「高雄」，讓台下粉絲嗨翻天，Rosé也同樣感謝粉絲特別準備的粉紅應援海，使她興奮到多次大喊「謝謝高雄」。而當BLACKPINK唱到《Forever Young》時，台下4.5萬粉絲還主動拿出手機打造超美的燈光海，有目擊的粉絲表示，Jennie看到這一幕時似乎哭了，也有人透露她疑似感動到哽咽，意外引發話題。

據了解，BLACKPINK當晚除了一連帶來多首經典夯曲外，寵粉的她們從一抵達台灣見到粉絲後就不斷地向台灣粉絲親切打招呼，也多次靠近舞台與台下粉絲們近距離的互動。Jennie還換上大紅色的細肩帶短版上衣與超短紅裙，與男舞者性感共舞，讓台下粉絲尖叫聲不斷甚至還直接坐在舞台邊秀出白皙美腿，讓坐在舞台前的粉絲大飽眼福。